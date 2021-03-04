Тарас Креминь. Фото: Chas.news

https://racurs.ua/n151295-otmena-shtrafov-za-ignorirovanie-yazykovogo-zakona-antikonstitucionnaya-ombudsmen.html

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Языковой закон, который вводит штрафы для заведений, отказывающихся обслуживать на украинском по умолчанию, не может быть отменен. Омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень отмечает, что попытки народных депутатов отсрочить или отменить штрафы являются бесперспективными.

По его словам, такие действия не соответствуют Конституции и законам Украины, нормам права. Об этом он заявил в эфире телеканала «UA: ПЕРВЫЙ».

Сообщается, что внесенные народными депутатами законопроекты нарушают право языкового омбудсмена накладывать штрафы за злостное нарушение языкового закона. Эта статья уже действует, а поэтому отмена и отсрочка действия статей закона, который вступил в силу, является невозможным.

Как уполномоченный по защите государственного языка я категорически против законопроектов, которые лишают украинское государство возможности контролировать выполнение языкового закона и уничтожают механизмы реагирования на злостные нарушения. Я за то, чтобы право граждан на получение информации и услуг на государственном языке было максимально защищено, как это и определено законом, — подчеркнул он.



Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статью 57 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 4638), законопроекта о внесении изменений в статью 57 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 4638−1) и законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно вступления в силу статьи 57 этого Закона (№ 4638−2) перенесли на следующие заседания.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве во комитетами Верховной Рады проходила акция протеста, участники которой выступают против «атаки на языковые законы». Комитет по гуманитарной и информационной политике планировал поддержать представленные депутатами из «Слуги народа» законопроекты, которые могут отсрочить или вообще отменить штрафы за несоблюдение требований закона о языке.