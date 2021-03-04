Тарас Кремінь. Фото: Chas.news

https://racurs.ua/ua/n151295-skasuvannya-shtrafiv-za-ignoruvannya-movnogo-zakonu-antykonstytuciyne-ombudsmen.html

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Мовний закон, який запроваджує штрафи щодо закладів, що відмовляються обслуговувати українською за замовчуванням, не може бути скасований. Омбудсмен із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошує, що спроби народних депутатів відтермінувати чи скасувати штрафи є безперспективними.

За його словами, такі дії не відповідають Конституції та Законам України, нормам права. Про це він заявив в ефірі телеканалу «UA: ПЕРШИЙ».

Повідомляється, що внесені народними депутатами законопроекти порушують право мовного омбудсмена накладати штрафи за злісне порушення мовного закону. Ця стаття вже діє, а тому скасування і відтермінування дії статей законі, які набрали чинності, неможливе.

Як уповноважений із захисту державної мови я категорично проти законопроектів, які позбавляють українську державу можливості контролювати виконання мовного закону та знищують механізми реагування на злісні порушення. Я за те, щоб право громадян на отримання інформації та послуг державною мовою було максимально захищене, як це і визначено законом, — наголосив він.



Розгляд законопроекту про внесення змін до статті 57 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 4638), законопроекту про внесення змін до статті 57 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 4638−1) та законопроекту про внесення змін до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо набрання чинності статті 57 цього Закону (№ 4638−2) перенесли на наступні засідання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві під комітетами Верховної ради відбувалася акція протесту, учасники якої виступають проти «атаки на мовні закони». Комітет з гуманітарної та інформаційної політики планував підтримати подані депутатами зі «Слуги народу» законопроекти, які можуть відтермінувати чи взагалі скасувати штрафи за недотримання вимог закону про мову.