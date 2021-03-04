Високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ пояснив Ляшко. Фото: bashinform.ru

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Високий показник смертності серед «коронавірусних» пацієнтів, яких підключали до апаратів штучної вентиляції легень, пояснили в МОЗ.

У відомстві вважають, що це є особливістю захворювання на коронавірус. У всьому світі відсоток смертності в цій категорії високий — 50−60%. При госпіталізації COVID-хворих існує кілька стадій допомоги пацієнтам з надходження кисню в легені. А підключення пацієнтів до ШВЛ —крайній захід, коли більш легкі варіанти не працюють. Про це 4 березня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Необхідність штучної вентиляції легенів на сьогодні тільки у тих людей, у яких вичерпано ресурс неінвазивної респіраторної терапії. Спочатку людини при низькому насиченні киснем підключають до кисневої терапії, після цього підключають такі апарати, як СІПАПи, які під тиском запускають в легені кисень. Але коли організм виснажується повністю, то людину підключають до апапарату ШВЛ з повною заміною дихальної функції апаратом. Тому і такі високі показники летальності, — наголосив він.

В Інституті проблем математичних машин і систем НАН України 3 березня заявляли, що в Україні спостерігається висока летальність серед тих хворих на COVID-19, котрі під час лікування були під'єднані до апаратів штучної вентиляції легенів. Свою заяву науковці підтвердили результатами дослідження.

Експерти інформували, що станом на 1 березня 2021 року з початку пандемії COVID-19 під ШВЛ перебувало загалом 8 тис. 446 пацієнтів, з яких 7 тис. 479 або 88% померли. Дещо менша смертність фіксується у відділеннях інтенсивної терапії — з початку пандемії там перебували 16 тис. 634 пацієнти, з яких 12 тис. 623 або 76% померли.

Нагадаємо, 27 листопада у Жовківській лікарні в Львівській області двоє пацієнтів віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, померли через відключення електроенергії.