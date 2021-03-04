Высокую смертность COVID-пациентов на ИВЛ объяснил Ляшко. Фото: bashinform.ru

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Высокий показатель смертности среди «коронавирусных» пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких, пояснили в Минздраве.

В ведомстве считают, что это является особенностью заболевания коронавирусом. Во всем мире процент смертности в этой категории высок — 50−60%. При госпитализации COVID-больных существует несколько стадий помощи пациентам по поступлению кислорода в легкие. А подключение пациентов к ИВЛ — крайняя мера, когда более легкие варианты не работают. Об этом 4 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Необходимость искусственной вентиляции легких на сегодня только у тех людей, у которых исчерпан ресурс неинвазивной респираторной терапии. Сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого подключают такие аппараты, как СИПАПы, которые под давлением запускают в легкие кислород. Но когда организм истощается полностью, то человека подключают к апапарату ИВЛ с полной заменой дыхательной функции аппаратом. Поэтому и такие высокие показатели летальности, — подчеркнул он.

В Институте проблем математических машин и систем НАН Украины 3 марта заявляли, что в Украине наблюдается высокая летальность среди больных COVID-19, которые во время лечения были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Свое заявление ученые подтвердили результатами исследования.

Эксперты информировали, что по состоянию на 1 марта 2021 года с начала пандемии COVID-19 под ИВЛ находилось всего 8 тыс. 446 пациентов, из которых 7 тыс. 479 или 88% умерли. Несколько меньшая смертность фиксируется в отделениях интенсивной терапии — с начала пандемии там находились 16 тыс. 634 пациента, из которых 12 тыс. 623 или 76% умерли.

Напомним, 27 ноября в Жовковской больнице во Львовской области два пациента в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли из-за отключения электроэнергии.