Депутат. Фото: Депо

https://racurs.ua/n151293-otkazalsya-vystupat-na-ukrainskom-deputat-ot-partii-poroshenko-v-harkove.html

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В Харькове депутат областного совета от партии «Европейская солидарность» Александр Дорошенко отказался выступать на государственном языке во время внеочередной сессии, нарушая законодательство.

В свое оправдание он заявил, что чувствует себя увереннее, разговаривая на русском. Об этом сообщает «Depo. Харьков».

Сообщается, что депутат Дорошенко вышел к трибуне во время обсуждения проекта решения об утверждении отчета о выполнении Программы социального и экономического развития Харьковской области 2020 года. Он начал свое выступление на русском языке, критикуя программу социального и экономического развития Харьковщины.

Один из депутатов облсовета сделал замечание Дорошенко и попросил выступать на государственном языке, как предусматривает законодательство Украины. На это замечание депутат ответил также на русском.

Я буду говорить на том языке, на котором я, как говорится, лучше и увереннее себя чувствую, — заявил нардеп от «ЕС».



Эти слова депутата присутствующие в зале встретили смехом. Отметим, что лозунг президентской кампании лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко был «Язык! Вера! Армия!».

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Николаева Александр Сенкевич на сессии горсовета был вынужден синхронно переводить с русского на украинский выступления депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислава Чайки и Александра Медведева.