Депутат. Фото: Депо

https://racurs.ua/ua/n151293-vidmovyvsya-vystupaty-ukrayinskou-deputat-z-partiyi-poroshenka-u-harkovi.html

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У Харкові депутат обласної ради від партії «Європейська солідарність» Олександр Дорошенко відмовився виступати державною мовою під час позачергової сесії, порушуючи законодавство.

Причиною для використання російської мови у своїй промові він назвав те, що почувається впевненіше, розмовляючи російською. Про це повідомляє «Depo. Харків».

Повідомляється, що депутат Дорошенко вийшов до трибуни під час обговорення проекту рішення про затвердження звіту про виконання Програми соціального та економічного розвитку Харківській області за 2020 рік. Він почав свій виступ російською мовою, критикуючи програму соціального та економічного розвитку Харківщини.

Один із депутатів облради зробив зауваження Дорошенку та попросив виступати державною мовою, як передбачає законодавство України. На це зауваження депутат відповів також російською.

Я буду тією мовою, якою я, як то кажуть, краще та впевненіше себе почуваю, — заявив нардеп від «ЄС».



Ці слова депутата присутні в залі зустріли сміхом. Зауважимо, що лозунг президентської кампанії лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка був «Мова! Віра! Армія!».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Миколаєва Олександр Сенкевич на сесії міськради був змушений синхронно перекладати з російської на українську виступи депутатів від «Опозиційної платформи — За життя» Владислава Чайки та Олександра Медведєва.