Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n151296-reformuvaty-selo-vyrishyly-v-zelenskogo-sut-programy-prezydenta.html

Ракурс

Реформування села та реалізацію програми «Нове село» обговорили на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

У межах програми в сільській місцевості збудують «Центри тяжіння» за прикладом сервісних зон у Щасті та Новотроїцькому, інформують у прес-службі президента.

Зазначають, що в селах збудують сучасні простори, в яких працюватимуть ЦНАПи, відділення пошти, аптека з програмою «Доступні ліки», опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр та ін.

Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром чи концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- та біговими доріжками, — йдеться в повідомленні.

До реалізації проектів держава планує долучати бізнес, створюючи державно-приватне партнерство. Також у межах проектів мають бути реалізовані освітні програми, зокрема оснащення шкіл комп’ютерною технікою.

Загалом в Україні планується втілити понад 1 тис. таких проектів. Також буде створено координаційну раду, до якої увійдуть представники Кабінету міністрів та Офісу президента.

Перші проекти «Нове село» мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім — по всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село, — сказав Зеленський.



Також очільник держави планує включити до програми розвиток агропромислового комплексу, зокрема тваринництва.

Зеленський обіцяє зменшити обсяги імпорту продуктів тваринництва, збільшити насичення внутрішнього ринку та забезпечити доступні ціни для населення.