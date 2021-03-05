Девушка. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n151349-devushka-ustroila-strelbu-v-kieve-radi-effektnogo-foto-video.html

Ракурс

В Киеве девушка устроила фотосессию с пистолетом, желая похвастаться в социальных сетях. Фотосессия чуть было не закончилась трагедией — пистолет оказался заряженным и выстрелил в воздух.

Видео своего неудачного позирования девушка выложила на своей странице в соцсети, где более 60 тыс. подписчиков.

Из-за неосторожного обращения с оружием «блогерша» могла нанести вред прохожим и себе. Рядом также был «оператор» девушки, но к счастью, в него девушка не попала.

В соцсетях осудили девушку и возмутились из-за безрассудного поведения — такое позирование могло закончиться трагедией.

Обычные подростковые игры. Хорошо, что не попала в кого-то. Ничего же такого, да?, — подписали увиденное в телеграмм-канале «Киев оперативный».



Напомним, ранее мы сообщали, что легализации оборота огнестрельного оружия пока в Украине не будет. Сразу несколько законопроектов на эту тему не нашли поддержки в парламенте 4 марта.

Верховная Рада отклонила в первом чтении законы об обороте гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему № 4335 и № 4335−1. Не набрали необходимого количества голосов и изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины (№ 4336). Эти документы не смогли отправить даже на доработку.