Ткаченко оправдывался из-за фестиваля борща в день смерти Сталина

https://racurs.ua/n151348-tkachenko-opravdyvalsya-iz-za-festivalya-borscha-v-den-smerti-stalina.html

Ракурс

Фестиваль борща в формате онлайн-презентации 5 марта проведет Министерство культуры и информационной политики. В то же время глава Минкульта Александр Ткаченко на собственном Телеграм-канале в пятницу обнародовал объяснение о дате презентации украинского блюда, которая совпало с годовщиной смерти коммунистического тирана Иосифа Сталина.

Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты — владельцы ресторана «1203» в Вашингтоне в марте 1953 года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ. Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина — это не троллинг, — отметил министр.

Он также отметил о попытке пропагандистов РФ переписать историю, в том числе и борща и выдать это блюдо за российское.

Избранная нами дата никак не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение. Культура — мягкая сила. Нам не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать наши ценности, — заверил Ткаченко.

Чиновник напомнил, что всеукраинская онлайн-презентация борща — рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО, которое реализует министерство вместе с организацией «Институт культуры Украины» при участии шеф-повара Евгения Клопотенко.

Отметим, что Ткаченко в своем сообщении напомнил о том, как украинская диаспора праздновала смерть убийцы миллионов граждан. Фотография из американского кафе «Бесплатный борщ — Сталин умер» является одной из самых популярных на эту тему.

Сталин несет ответственность за геноцид, массовые аресты, военные преступления, преступления против человечества, закрытые суды, психиатрические больницы для противников режима, принудительную русификацию и пропаганду так называемого советского «культа личности». Тяжелейший удар Сталин нанес Украине в годы коллективизации — в 1932 году вслед его прямым указаниям была изменена политика хлебозаготовок, что привело к гибели от голода миллионов украинцев. В то же время были истреблены национально сознательные кадры украинской интеллигенции.

В 2009 году Европарламент принял решение о чествовании жертв сталинизма и нацизма ежегодно 23 августа. Также была осуждена «героизация тоталитарных режимов».