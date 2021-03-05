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Ракурс
Ткаченко оправдывался из-за фестиваля борща в день смерти Сталина

Ткаченко оправдывался из-за фестиваля борща в день смерти Сталина

5 мар 2021, 15:12
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Фестиваль борща в формате онлайн-презентации 5 марта проведет Министерство культуры и информационной политики. В то же время глава Минкульта Александр Ткаченко на собственном Телеграм-канале в пятницу обнародовал объяснение о дате презентации украинского блюда, которая совпало с годовщиной смерти коммунистического тирана Иосифа Сталина.

Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты — владельцы ресторана «1203» в Вашингтоне в марте 1953 года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ. Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина — это не троллинг, — отметил министр.

Он также отметил о попытке пропагандистов РФ переписать историю, в том числе и борща и выдать это блюдо за российское.

Избранная нами дата никак не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение. Культура — мягкая сила. Нам не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать наши ценности, — заверил Ткаченко.

Чиновник напомнил, что всеукраинская онлайн-презентация борща — рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО, которое реализует министерство вместе с организацией «Институт культуры Украины» при участии шеф-повара Евгения Клопотенко.

Отметим, что Ткаченко в своем сообщении напомнил о том, как украинская диаспора праздновала смерть убийцы миллионов граждан. Фотография из американского кафе «Бесплатный борщ — Сталин умер» является одной из самых популярных на эту тему.

Безкоштовний борщ – Сталін помер


Сталин несет ответственность за геноцид, массовые аресты, военные преступления, преступления против человечества, закрытые суды, психиатрические больницы для противников режима, принудительную русификацию и пропаганду так называемого советского «культа личности». Тяжелейший удар Сталин нанес Украине в годы коллективизации — в 1932 году вслед его прямым указаниям была изменена политика хлебозаготовок, что привело к гибели от голода миллионов украинцев. В то же время были истреблены национально сознательные кадры украинской интеллигенции.

В 2009 году Европарламент принял решение о чествовании жертв сталинизма и нацизма ежегодно 23 августа. Также была осуждена «героизация тоталитарных режимов».

Источник: Ракурс


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