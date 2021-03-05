Как праздновать 8 марта, рассказали в Институте нацпамяти. Фото: ukrainians.today

https://racurs.ua/n151347-kak-prazdnovat-8-marta-rasskazali-v-institute-nacionalnoy-pamyati.html

Ракурс

Украинский институт национальной памяти призывает задуматься над смыслом праздника 8 марта.

Специалисты отмечают, что смысл даты 8 марта как дня борьбы за права женщин важнее дискуссии, оставлять ли этот день выходным. В Институте напомнили, что традиция празднования отдельной даты, которая бы акцентировала на отсутствии равенства между мужчинами и женщинами, появляется в начале XX в. в США по инициативе тамошних феминисток и социалисток. Полноценно на международном уровне этот день отмечается с 1977 года, с тех пор как ООН приняла соответствующее решение. Об этом 5 марта сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

До появления этого дня не имел никакого отношения СССР, поэтому это не коммунистический и не советский праздник, хотя позже он вошел в своеобразный «канон праздников советского человека». Дискуссия, стоит ли 8 марта оставлять выходным днем, не столь важна, как-то, какими смыслами будет наполнена эта дата, — отметили в УИНП.

Также историки добавили, что в Советском Союзе пытались выхолостить 8 марта, «ведь в тоталитарной стране речь не шла о реальной и последовательной борьбе за права человека».

В Институтке нацпамяти добавили, что на уровне законодательства Украина как государство декларирует равные права мужчин и женщин и это равенство закреплено в Конституции. А 8 марта специалисты призвали украинцев осмыслить, в чем реальность отличается от деклараций и в чем украинские женщины до сих пор вынуждены отстаивать свои права.

Напомним, результаты социологического опроса свидетельствуют, что в 2021 году 68% украинцев будут праздновать 8 марта, 29% — не будут. Социологи заявляют, что более значимым этот день является для жителей юга и Востока, а также людей, состоящих в браке.