Як святкувати 8 березня, розповіли в Інституті нацпам'яті. Фото: ukrainians.today

https://racurs.ua/ua/n151347-yak-svyatkuvaty-8-bereznya-rozpovily-v-instytuti-nacionalnoyi-pam-yati.html

Ракурс

Український інститут національної пам’яті закликає задуматися над сенсом свята 8 березня.

Фахівці зазначають, що сенс дати 8 березня як дня боротьби за права жінок важливіший за дискусії, чи лишати цей день вихідним. В Інституті нагадали, що традиція відзначення окремої дати, яка б акцентувала на відсутності рівності між чоловіками та жінками, з’являється на початку XX ст. у США з ініціативи тамтешніх феміністок та соціалісток. Повноцінно на міжнародному рівні цей день відзначається з 1977 року, відколи ООН прийняла відповідне рішення. Про це 5 березня повідомляється на сайті Українського інституту національної пам’яті.

До появи цього дня не мав жодного стосунку СРСР, тому це не комуністичне і не радянське свято, хоча пізніше воно увійшло у своєрідний «канон свят радянської людини». Дискусія, чи варто 8 березня залишати вихідним днем, не настільки важлива, як те, якими сенсами буде наповнена ця дата, — зазначили в УІНП.

Також історики додали, що в Радянському Союзі намагалися вихолостити 8 березня, «адже в тоталітарній країні не йшлося про реальну і послідовну боротьбу за права людини».

В Інститутці нацпам’яті додали, що на рівні законодавства Україна як держава декларує рівні права чоловіків і жінок й ця рівність закріплена у Конституції. А 8 березня фахівці закликали українців осмислити, в чому реальність відрізняється від декларацій і в чому українські жінки досі змушені відстоювати свої права.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування свідчать, що в 2021 році 68% українців святкуватимуть 8 березня, 29% — не будуть. Соціологи заявляють, що більш значимим цей день є для мешканців півдня та сходу, а також людей, які перебувають в шлюбі.