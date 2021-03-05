Корабль внезапно «взлетел» на фото — как такое возможно

"Летающий" корабль. Фото: BBC

https://racurs.ua/n151346-korabl-vnezapno-vzletel-na-foto-kak-takoe-vozmojno.html

Ракурс

«Летучий» корабль удалось сфотографировать мужчине по имени Дэвид Моррис. Фото корабля, который буквально висит в небе он сделал на английском побережье вблизи города Фалмут.

Необычное фото получилось из-за особых атмосферных условий, которые преломляют свет и создают этот «мираж». Об этом сообщает BBC.



Известно, что эта оптическая иллюзия привычна для Арктики, но зимой в Великобритании случается удивительно редко.

Замечательные миражи случаются из-за погодных условий, известные как инверсия температуры, когда холодный воздух держится близко к морю, а теплый воздух — над ним, — объясняет метеоролог Дэвид Брейн.

Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет, поэтому в глазах того, кто стоит на берегу, расстояние, на котором на самом деле расположен объект, имеет другой вид. Такие миражи могут создавать несколько различных типов изображений. Сам автор снимка заявил, что был потрясен своим фото, когда впервые его увидел.

Напомним, ранее мы сообщали, что таинственный «корабль» был найден у берегов Антарктиды — пользователь обнаружил на картах Гугл (Google Earth) 30-метровое «ледяное судно», лежащее в 160 км от побережья Антарктиды.

Автор находки выложил видео на сайт видеохостинга YouTube с изображениями «суда». Он напоминает круизный лайнер с линиями окон и дымоходами. Обнаружение загадочного «корабля» на картах Гугл спровоцировало появление ряда конспирологических теорий о том, что это могло быть судно с секретной базы нацистов на континенте или забытый корабль древней цивилизации.