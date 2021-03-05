Корабель раптово «злетів» на фото — як таке можливо

Летючий корабель. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n151346-korabel-raptovo-zletiv-na-foto-yak-take-mojlyvo.html

Ракурс

«Летючий» корабель вдалося зняти на фото чоловіку на ім’я Девід Морріс. Фото корабля, що висить у небі він зробив на англійському узбережжі поблизу міста Фалмут.

Незвичайне фото вдалося зробити через особливі атмосферні умови, що заломлюють світло та створюють цей «міраж». Про це повідомляє BBC.





Відомо, що ця оптична ілюзія звична для Арктики, але взимку у Великій Британії трапляється напрочуд рідко.

Чудові міражі трапляються через погодні умови, відомі як інверсія температури, коли холодне повітря тримається близько до моря, а тепле повітря — над ним, — пояснює метеоролог Девід Брейн.

Оскільки холодне повітря щільніше за тепле, воно заломлює світло, тож в очах того, хто стоїть на березі, відстань, на якій насправді розміщений об'єкт, має інший вигляд. Такі міражі можуть створювати кілька різних типів зображень. Сам автор знімка заявив, що був приголомшений своїм фото, коли вперше його побачив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таємничий «корабель» знайдено біля берегів Антарктиди — користувач виявив на картах Гугл (Google Earth) 30-метрове «крижане судно», що лежить за 160 км від узбережжя Антарктиди.

Автор знахідки виклав відео на сайт відеохостингу YouTube із зображеннями «судна». Він нагадує круїзний лайнер з лініями вікон і димоходами. Виявлення загадкового «корабля» на картах Гугл спровокувало появу низки конспірологічних теорій про те, що це могло бути судно із секретної бази нацистів на континенті або забутий корабель стародавньої цивілізації.