Папа Римський Франциск. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n151345-papa-rymskyy-rozpochav-vizyt-do-iraku-translyaciya.html

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Папа Римський Франциск сьогодні, 5 березня розпочав чотириденний візит до Іраку.

Понтифік повинен зустрітися з представниками керівництва країни, духовенства. У ході візиту, який вважається першим візитом до Іраку глави католицької церкви та перша поїздка Папи Римського за кордон із початку пандемії коронавірусу, він підтримає іракських християн. Прибуття церковного лідера транслює OstWest у Facebook.

Очікується, що у Багдаді Папу Римського Франциска зустрінуть глава уряду Іраку Мустафа аль-Казимі та президент Бархам Саліх. Потім Папа зустрінеться з єпископами та іншими представниками духовенства у католицькій церкві Богоматері-рятівниці.

Завтра, 6 березня, понтифік вилетить до міста Ан-Наджаф, а в неділю він вирушить до міста Мосул на півночі Іраку.

Іранська сторона задіяла майже 10 тис. співробітників сил безпеки для захисту Папи. Також в країні ввели цілодобову комендантську годину.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вперше в історії призначив у Синод єпископів жінку. Громадянка Франції Наталі Бекварт стала одним із заступників секретаря Архієрейського Синоду.