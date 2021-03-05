Кінцеві терміни встановлення лічильників газу визначили нардепи

https://racurs.ua/ua/n151344-kincevi-terminy-vstanovlennya-lichylnykiv-gazu-vyznachyly-nardepy.html

Ракурс

Кінцеві терміни встановлення лічильників газу визначила Верховна Рада для населення, котре проживає у квартирах та приватних будинках і використовує природний газ лише для приготування їжі.

Під час пленарного засідання парламенту 5 березня відповідний проект закону № 4248−1 щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників газу підтримало 244 нардепи.

Населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується тільки для приготування їжі, до 1 січня 2023 року має бути забезпечене лічильниками газу, — йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Згідно з прикінцевими положеннями законопроекту Кабінет міністрів повинен у тримісячний строк: