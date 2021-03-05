Кінцеві терміни встановлення лічильників газу визначили нардепиhttps://racurs.ua/ua/n151344-kincevi-terminy-vstanovlennya-lichylnykiv-gazu-vyznachyly-nardepy.htmlРакурс
Кінцеві терміни встановлення лічильників газу визначила Верховна Рада для населення, котре проживає у квартирах та приватних будинках і використовує природний газ лише для приготування їжі.
Під час пленарного засідання парламенту 5 березня відповідний проект закону № 4248−1 щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників газу підтримало 244 нардепи.
Населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується тільки для приготування їжі, до 1 січня 2023 року має бути забезпечене лічильниками газу, — йдеться у повідомленні на сайті Ради.
Згідно з прикінцевими положеннями законопроекту Кабінет міністрів повинен у тримісячний строк:
розробити і затвердити порядок компенсації понесених витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні кошти, у розмірі середньозваженої вартості такого встановлення лічильників суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.