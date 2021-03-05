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Ракурс
Кінцеві терміни встановлення лічильників газу визначили нардепи

Кінцеві терміни встановлення лічильників газу визначили нардепи

5 бер 2021, 14:05
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Кінцеві терміни встановлення лічильників газу визначила Верховна Рада для населення, котре проживає у квартирах та приватних будинках і використовує природний газ лише для приготування їжі.

Під час пленарного засідання парламенту 5 березня відповідний проект закону № 4248−1 щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників газу підтримало 244 нардепи.

Населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується тільки для приготування їжі, до 1 січня 2023 року має бути забезпечене лічильниками газу, — йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Згідно з прикінцевими положеннями законопроекту Кабінет міністрів повинен у тримісячний строк:

  • розробити і затвердити порядок компенсації понесених витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні кошти, у розмірі середньозваженої вартості такого встановлення лічильників суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;


  • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Джерело: Ракурс


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