Регулятор пообіцяв фіксовану річну ціну на газ у травні — деталі рішення

https://racurs.ua/ua/n151343-regulyator-poobicyav-fiksovanu-richnu-cinu-na-gaz-u-travni-detali-rishennya.html

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Регулятор ринку комунальних послуг та тарифів на них — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — схвалив проект рішення щодо запровадження річного продукту ціни на природний газ.

Комісія 5 березня повідомила, що схвалила проект рішення «Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП». Воно стосується правил постачання природного газу та типового договору постачання природного газу побутовим споживачам. Відтепер передбачена можливість надання споживачам річного договору на постачання, у якому запропонують незмінну впродовж року ціну палива.

З метою захисту побутових споживачів природного газу від цінових коливань пропонується запровадити базову річну пропозицію, яка буде пропонуватися постачальниками та діятиме у період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року, — йдеться у повідомленні.



Побутові споживачі природного газу зможуть споживати його впродовж року за фіксованою ціною. Газопостачальні компанії до 25 квітня мусять розробити і повідомити побутовим споживачам нові пакети послуг із вказаною в них ціною на природний газ.

Відзначимо, що тарифи на газ, що діятимуть протягом цілого року, НАК «Нафтогаз України» хоче запровадити для населення з 1 травня, а не з 1 квітня, коли перестане діяти урядове обмеження цін на рівні 6,99 грн за кубометр.