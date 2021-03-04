У «Нафтогазі» розповіли, коли запровадять річні газові тарифи

Тарифи на газ. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n151299-u-naftogazi-rozpovily-koly-zaprovadyat-richni-gazovi-taryfy.html

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Тарифи на газ, що діятимуть протягом цілого року, НАК «Нафтогаз України» хоче запровадити для населення з 1 травня, а не з 1 квітня, коли перестане діяти урядове обмеження цін на рівні 6,99 грн за кубометр.

Таким чином ринок зможе продемонструвати себе. Про це голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив в інтерв’ю для «НВ».

Коболєв вважає, що повноцінний річний продукт передбачає купівлю домогосподарством у постачальника всього обсягу газу, який потрібен на наступний календарний рік. Оплата здійснюється рівними платежами кожен місяць. А річний продукт, про який зараз говорить регулятор, не до кінця є повним річним продуктом. Він є фактично фіксованою річною ціною, а обсяги коливаються згідно з фактичним обсягом споживання.

Чому поки що цей варіант є пріоритетним? Тому що регулятор і ми всі переживаємо, щоб у споживача не склалося враження, що він спочатку переплачує в літні місяці, а що буде взимку — незрозуміло. І це у принципі логічно, тому що якщо на ринку будуть працювати якісь приватні компанії, які наразі не мають жодних зобов’язань, ніяких активів, то я як споживач, сплачуючи їм влітку якийсь більший обсяг грошей, ніж я споживаю, переживав би, чи ця компанія не зникне завтра. Тому поки що рішення йти фактично по фіксованій річній ціні, — пояснив Коболєв.

Він відмовився прогнозувати, якою буде ціна на газ після завершення 31 березня дії урядового обмеження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що річні газові тарифи з квітня пообіцяли під час наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко, очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв.

На думку прем'єра, українці не повинні щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому запровадження всіма учасниками ринку газу річних продуктів для споживачів за фіксованою ціною захистить населення від різких коливань цін.