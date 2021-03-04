В «Нафтогазе» рассказали, когда введут годовые газовые тарифы

Тарифы. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151299-v-naftogaze-rasskazali-kogda-vvedut-godovye-gazovye-tarify.html

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Тарифы на газ, которые будут действовать в течение целого года, НАК «Нафтогаз Украины» хочет ввести для населения с 1 мая, а не с 1 апреля, когда перестанет действовать правительственное ограничение цен на уровне 6,99 грн за кубометр.

Таким образом рынок сможет продемонстрировать себя. Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в интервью «НВ».

Коболев считает, что полноценный годовой продукт предусматривает покупку домохозяйством у поставщика всего объема газа, который нужен на следующий календарный год. Оплата осуществляется равными платежами каждый месяц. А годовой продукт, о котором сейчас говорит регулятор, не до конца является полным годовым продуктом. Он фактически является фиксированной годовой ценой, а объемы колеблются согласно фактическому объему потребления.

Почему пока этот вариант является приоритетным? Потому что регулятор и мы все переживаем, чтобы у потребителя не сложилось впечатление, что он сначала переплачивает в летние месяцы, а что будет зимой — непонятно. И это, в принципе, логично, потому что если на рынке будут работать какие-то частные компании, которые пока не имеют никаких обязательств и активов, то я как потребитель, оплачивая им летом какой-то больший объем денег, переживал бы, что эта компания не исчезнет завтра. Поэтому пока решение двигаться в сторону фиксированной годовой цены, — объяснил Коболев.

Он отказался прогнозировать, какой будет цена на газ после завершения 31 марта действия правительственного ограничения.

Напомним, ранее мы сообщали, что годовые газовые тарифы с апреля пообещали во время совещания премьер-министр Денис Шмыгаль, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, глава НКРЕКП Валерий Тарасюк и глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По мнению премьера, украинцы не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому введение всеми участниками рынка газа годовых продуктов для потребителей по фиксированной цене защитит население от резких колебаний цен.