Банду валютных фальшивомонетчиков поймали в Николаеве. Фото: СБУ

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Банда валютных фальшивомонетчиков задержана правоохранителями в Николаеве.

Дельцы занимались изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм поддельных банкнот номиналом 100 долл. Злоумышленники «работали» в течение года, а фальшивки сбывали через своих знакомых. Оказалось, что ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 тыс. долл. Об этом 4 марта сообщил пресс-центр спецслужбы.

Оперативники спецслужбы задокументировали продажу 20 тыс. фальшивых долларов, впоследствии изъяли и клише, с помощью которого изготавливали поддельные купюры. Также во время обысков обнаружили и изъяли пистолет иностранного производства, поддельные украинские паспорта и платежные карты, которые были задействованы в сделках.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, в Киевской области задержали организаторов и активных участников международной группировки, которая осуществляла изготовление и сбыт крупных сумм фальшивых долларов. Оказалось, что даже устройство для проверки денег не распознавал фальшивки как подделку.