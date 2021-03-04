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Ракурс
Банду валютних фальшивомонетників зловили в Миколаєві. Фото: СБУ

Збували підроблені сотні через знайомих — банду валютних фальшивомонетників зловили в Миколаєві (ФОТО)

4 бер 2021, 16:32
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Банда валютних фальшивомонетників затримана правоохоронцями в Миколаєві.

Ділки займались виготовленням та збутом на території України великих сум підроблених банкнот номіналом 100 дол. Зловмисники «працювали» впродовж року, а фальшивки збували через своїх знайомих. Виявилося, що щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до 100 тис. дол. Про це 4 березня повідомив прес-центр спецслужби.

Оперативники спецслужби задокументували продаж 20 тис. фальшивих доларів, згодом вилучили й кліше, за допомогою якого виготовляли підроблені купюри. Також під час обшуків виявили та вилучили пістолет іноземного виробництва, підроблені українські паспорти та платіжні картки, які були задіяні в оборудках.

Зловмисниками вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.

Банду валютних фальшивомонетників зловили в Миколаєві. Фото: СБУ

Банду валютних фальшивомонетників зловили в Миколаєві. Фото: СБУ


Банду валютних фальшивомонетників зловили в Миколаєві. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Київській області затримали організаторів та активних учасників міжнародного угруповання, яке здійснювало виготовлення та збут великих сум фальшивих доларів. Виявилося, що навіть пристрій для перевірки грошей не розпізнавав фальшивки як підробку.

Джерело: Ракурс


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