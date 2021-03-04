Банду валютних фальшивомонетників зловили в Миколаєві. Фото: СБУ

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Ракурс

Банда валютних фальшивомонетників затримана правоохоронцями в Миколаєві.

Ділки займались виготовленням та збутом на території України великих сум підроблених банкнот номіналом 100 дол. Зловмисники «працювали» впродовж року, а фальшивки збували через своїх знайомих. Виявилося, що щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до 100 тис. дол. Про це 4 березня повідомив прес-центр спецслужби.

Оперативники спецслужби задокументували продаж 20 тис. фальшивих доларів, згодом вилучили й кліше, за допомогою якого виготовляли підроблені купюри. Також під час обшуків виявили та вилучили пістолет іноземного виробництва, підроблені українські паспорти та платіжні картки, які були задіяні в оборудках.

Зловмисниками вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Київській області затримали організаторів та активних учасників міжнародного угруповання, яке здійснювало виготовлення та збут великих сум фальшивих доларів. Виявилося, що навіть пристрій для перевірки грошей не розпізнавав фальшивки як підробку.