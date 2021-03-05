Регулятор пообещал фиксированную годовую цену на газ в мае — детали решения

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Регулятор рынка коммунальных услуг и тарифов на них — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — одобрил проект решения о введении годового продукта цены на природный газ.

Комиссия 5 марта сообщила, что одобрила проект решения «Об утверждении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ». Оно касается правил поставки природного газа и типового договора поставки природного газа бытовым потребителям. Отныне предусмотрена возможность предоставления потребителям годового договора на поставку, в котором предложат неизменную в течение года цену топлива.

С целью защиты бытовых потребителей природного газа от ценовых колебаний предлагается ввести базовое годовое предложение, которое будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.



Бытовые потребители природного газа смогут потреблять его в течение года по фиксированной цене. Газоснабжающие компании до 25 апреля должны разработать и сообщить бытовым потребителям новые пакеты услуг с указанием в них цены на природный газ.

Отметим, что тарифы на газ, действующие в течение целого года, НАК «Нафтогаз Украины» хочет ввести для населения с 1 мая, а не с 1 апреля, когда перестанет действовать правительственное ограничение цен на уровне 6,99 грн за кубометр.