Список стран «красной» зоны снова сократила Украина. Фото: dw.com

https://racurs.ua/n151342-spisok-stran-krasnoy-zony-snova-sokratila-ukraina-chto-novogo.html

Ракурс

Список стран «красной» и «зеленой» карантинных зон обновлен.

В новом перечне стран все европейские соседи Украины стали «красными», а «зеленые» только Румыния, Беларусь и Россия. В списке за прошедшую неделю Беларусь тоже была «красной». Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Среди стран Европы, в «зеленый» список, кроме Румынии, Минздрав поместил Великобританию, Ирландию, Германию, Грецию, Португалию, Швейцарию, Данию, Норвегию, Финляндию, Исландию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, княжество Лихтенштейн.

Популярные среди украинских туристов Египет, Турция и Грузия также «зеленые». Сюда украинцы могут приехать с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Всего в «красной» зоне сейчас находится 54 страны, по сравнению с 61 на прошлой неделе.

Как известно, теперь страну включают в «красный» список, если уровень заболеваемости коронавирусом превышал отметку в 239,6 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Индикатор подняли из-за роста заболеваемости в самой Украине. По прибытию из такой страны надо пройти 14-дневный карантин. Также можно привезти свежий тест с собой.

Напомним, на прошлой неделе «красный» карантинный список стран существенно сократился — до 61 страны. Из него вычеркнули Швейцарию, Грузию, Колумбию, Кипр, Румынию, Боливию, Болгарию, Ботсвану, Малайзию и Российскую Федерацию.