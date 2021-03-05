Список країн «червоної» зони знову скоротила Україна. Фото: dw.com

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Список країн «червоної» та «зеленої» карантинних зон оновлено.

В новому переліку країн всі європейські сусіди України стали «червоними», а «зелені» лише Румунія, Білорусь та Росія. У списку за минулий тиждень Білорусь теж була «червоною». Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Серед країн Європи, у «зелений» список, крім Румунії, МОЗ помістило Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Грецію, Португалію, Швейцарію, Данію, Норвегію, Фінляндію, Ісландію, Хорватію, Боснію і Герцеговину, князівство Ліхтенштейн.

Популярні серед українських туристів Єгипет, Туреччина та Грузія також «зелені». Сюди українці можуть приїхати з негативним результатом тесту на COVID-19.

Загалом у «червоній» зоні зараз перебуває 54 країни, порівняно з 61 минулого тижня.

Як відомо, тепер країну включають в «червоний» список, якщо рівень захворюваності на коронавірус перевищував позначку у 239,6 випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів. Індикатор підняли через зростання захворюваності в самій Україні. По прибуттю з такої країни треба пройти 14-денний карантин. Також можна привезти свіжий тест із собою.

Нагадаємо, минулого тижня «червоний» карантинний список країн суттєво скоротився — до 61 країни. З нього викреслили Швейцарію, Грузію, Колумбію, Кіпр, Румунію, Болівію, Болгарію, Ботсвану, Малайзію й Російську Федерацію.