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Ракурс
Пам'ятник. Фото: Facebook

Вандали обезголовили Шевченка на Івано-Франківщині — фото спаплюженого пам’ятника

5 бер 2021, 13:42
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На Івано-Франківщині вандали спаплюжили пам’ятник Тарасу Шевченку. Невідомі відрізали голову пам’ятнику та кинули її поряд.

Інцидент трапився у селі Підпечери. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Допис Марцінківа. Скріншот: Facebook

За його словами, невідомі влаштували провокацію до дня народження Тараса Шевченка.

Спаплюжений пам'ятник. Фото: Facebook

Сподіваюся, що ми скоро вияснимо хто це зробив! Прошу правоохоронні органи знайти злочинців і гідно «оцінити» цю провокацію, — заявив Марцінків.


Спаплюжений пам'ятник. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пам‘ятник Степану Бандері у Львові на площі Кропивницького невідомі облили фарбою. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найближчим часом комунальники відчистять пам’ятник.

Джерело: Ракурс


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