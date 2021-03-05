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За його словами, невідомі влаштували провокацію до дня народження Тараса Шевченка.
Пам'ятник. Фото: Facebook
Вандали обезголовили Шевченка на Івано-Франківщині — фото спаплюженого пам’ятникаhttps://racurs.ua/ua/n151341-vandaly-obezgolovyly-shevchenka-na-ivano-frankivschyni-foto-spaplujenogo-pam-yatnyka.htmlРакурс
На Івано-Франківщині вандали спаплюжили пам’ятник Тарасу Шевченку. Невідомі відрізали голову пам’ятнику та кинули її поряд.
Інцидент трапився у селі Підпечери. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, невідомі влаштували провокацію до дня народження Тараса Шевченка.
Сподіваюся, що ми скоро вияснимо хто це зробив! Прошу правоохоронні органи знайти злочинців і гідно «оцінити» цю провокацію, — заявив Марцінків.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пам‘ятник Степану Бандері у Львові на площі Кропивницького невідомі облили фарбою. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найближчим часом комунальники відчистять пам’ятник.
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