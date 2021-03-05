Пам'ятник. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151341-vandaly-obezgolovyly-shevchenka-na-ivano-frankivschyni-foto-spaplujenogo-pam-yatnyka.html

Ракурс

На Івано-Франківщині вандали спаплюжили пам’ятник Тарасу Шевченку. Невідомі відрізали голову пам’ятнику та кинули її поряд.

Інцидент трапився у селі Підпечери. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, невідомі влаштували провокацію до дня народження Тараса Шевченка.





Сподіваюся, що ми скоро вияснимо хто це зробив! Прошу правоохоронні органи знайти злочинців і гідно «оцінити» цю провокацію, — заявив Марцінків.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пам‘ятник Степану Бандері у Львові на площі Кропивницького невідомі облили фарбою. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найближчим часом комунальники відчистять пам’ятник.