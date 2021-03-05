Пік захворюваності на COVID-19 в Україні спрогнозував Степанов

https://racurs.ua/ua/n151340-pik-zahvoruvanosti-na-covid-19-v-ukrayini-sprognozuvav-stepanov.html

Ракурс

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні спрогнозував 5 березня очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

За прогнозами МОЗ та наших спеціалістів, які підтверджуються заявами Всесвітньої організації охорони здоровʼя, світ доволі швидко підходить до третьої хвилі коронавірусу. Оцінки науковців невтішні: другий рік пандемії може виявитися навіть важчим за попередній… В Україні цифри інфікованих також зростають щодня. Ми вже вступили до третьої хвилі світової пандемії. Ми прогнозуємо зростання кількості заражень до кінця епідсезону — орієнтовно до кінця квітня, — розповів міністр.

За його словами, нині дві українські області перебувають на межі входження в «червону» карантинну зону.

Це Вінницька і Закарпатська. Зараз три області знаходяться в «червоній» зоні карантину — Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська, — додав чиновник.

За даними МОЗ, у семи областях України перевищено показник рівня госпіталізацій у 60 на 100 тис. населення хворих через COVID-19. Зокрема, показник перевищено у:

Вінницькій області (на 4 березня — 104, на 27 лютого — 95,6);

Житомирській області (на 4 березня — 81,8, на 27 лютого — 73,5);

Закарпатській області (92,7 проти 86,6);

Івано-Франківській області (140,8 проти 146,6);

Миколаївській області (66,1 проти 60,7);

Чернівецькій області (97,9 проти 89,9);

Хмельницькій області (на 4 березня — 62,7).

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 5 березня виглядає наступним чином: