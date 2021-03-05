Кішка. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n151339-kishka-projyla-dva-dni-v-stini-pislya-togo-yak-yiyi-vypadkovo-zamuruvaly-foto.html

Ракурс

Кішку замурували в стіну будинку робітники в Кейптауні, ПАР. Однак тварина змогла протриматися в замурованій стіні два дні та вижити.

Виявити тварину вдалося господарям — вони пішли на звуки нявкання. Про це повідомляє The South African.

Повідомляється, що Саннель і Герріт Мосс викликали водопровідників, щоби полагодити трубу, що протікає. Для виконання робіт майстрам довелося зробити отвір у стіні, а після закінчення роботи майстрами зникла кішка пари на прізвисько Джина. До цього вона ніколи не намагалася втекти.



Для того, аби знайти Джину, господарі опублікували оголошення на місцевій сторінці пошуку зниклих тварин в інтернеті, але не отримали жодного відгуку. Через два дні Джина так і з’явилася вдома, а господарі вже втратили надію на те, що тварина відшукається.

У розпачі пара вкотре спробувала вимкнути всі джерела звуку в будинку й покликати кішку. І, на їхній подив, Герріт почув дивні звуки з-під ванни. Імовірніше за все, Джина забралася в отвір, який зробили в стіні, а робітники випадково затинькували її всередині.



Герріт роздробив стіну, звідки на господарів дивилася ошелешена Джина. Зазначається, що два дні в ув’язненні ніяк не позначилися на здоров’ї тварини, і незабаром кішка відновилася після пережитого шоку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що способи подружитися з кішкою й налагодити з нею комунікацію з’ясували вчені з університетів Сассекса й Портсмута. Як виявилося, зав’язати дружні стосунки з вихованцем допоможуть повільне моргання і прикривання ока. Кішка сприймає їх як щиру посмішку.