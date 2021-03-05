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Кішка. Фото: IStock

Кішка прожила два дні в стіні після того, як її випадково замурували (ФОТО)

5 бер 2021, 13:13
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Кішку замурували в стіну будинку робітники в Кейптауні, ПАР. Однак тварина змогла протриматися в замурованій стіні два дні та вижити.

Виявити тварину вдалося господарям — вони пішли на звуки нявкання. Про це повідомляє The South African.

Повідомляється, що Саннель і Герріт Мосс викликали водопровідників, щоби полагодити трубу, що протікає. Для виконання робіт майстрам довелося зробити отвір у стіні, а після закінчення роботи майстрами зникла кішка пари на прізвисько Джина. До цього вона ніколи не намагалася втекти.

Дірка у стіні, де сиділа кішка. Фото: TSAДля того, аби знайти Джину, господарі опублікували оголошення на місцевій сторінці пошуку зниклих тварин в інтернеті, але не отримали жодного відгуку. Через два дні Джина так і з’явилася вдома, а господарі вже втратили надію на те, що тварина відшукається.


У розпачі пара вкотре спробувала вимкнути всі джерела звуку в будинку й покликати кішку. І, на їхній подив, Герріт почув дивні звуки з-під ванни. Імовірніше за все, Джина забралася в отвір, який зробили в стіні, а робітники випадково затинькували її всередині.

Дірка у стіні, де сиділа кішка. Фото: TSAГерріт роздробив стіну, звідки на господарів дивилася ошелешена Джина. Зазначається, що два дні в ув’язненні ніяк не позначилися на здоров’ї тварини, і незабаром кішка відновилася після пережитого шоку.

Кішка Джина. Фото: TSAНагадаємо, раніше ми повідомляли, що способи подружитися з кішкою й налагодити з нею комунікацію з’ясували вчені з університетів Сассекса й Портсмута. Як виявилося, зав’язати дружні стосунки з вихованцем допоможуть повільне моргання і прикривання ока. Кішка сприймає їх як щиру посмішку.


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