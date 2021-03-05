Мер вакцинувався «Супутником V» з портретом Путіна в руках. Фото: Twitter

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Мер аргентинського міста Роке Перес 72-річний Хуан Карлос Гаспаріні прищепився від коронавірусу з портретом президента Росії Володимира Путіна в руках.

Для вакцинації аргентинський чиновник використав сумнівну російську вакцину «Супутник V». Цей препарат зареєстрували в Аргентині за прискореною процедурою, щеплення розпочалося в кінці 2020 року. Знімок своєї вакцинації Хуан Карлос Гаспаріні опублікував на власній сторінці в Twitter.

Після розголосу чиновник спробував пояснити свій незрозумілий вчинок. Він заявив, що тримав портрет глави країни-агресора, бо «хотів висловити вдячність за порятунок життів аргентинців».

Таким чином я хотів подякувати за те, що він зробив для Аргентини. Скільки життів врятувала ця вакцина?.. Це був спосіб віддати данину поваги на тлі критики опозиції, — заявив аргентинський прибічник Путіна.



Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що вакцина від коронавірусу «Спутник V» російського виробництва не буде зареєстрована на території України за жодних обставин.