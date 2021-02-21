Техас оголосили зоною стихійного лиха. Фото: texastribune.org

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Штат Техас оголошено зоною стихійного лиха через аномально низку температуру повітря.

Відповідне рішення прийняв президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Рішення глави держави дозволяє виділити з федерального бюджету США кошти на допомогу жителям 77 округів. Гроші можуть спрямувати на тимчасове розміщення людей та ремонт житла, недорогі позики для покриття незастрахованих майнових втрат. Також можуть фінансуватися інші програми, що передбачають допомогу громадянам та власникам бізнесу оговтатися від наслідків катастрофи. Про це повідомляється на веб-сторінці Білого дому.

Цього тижня у штаті зафіксували найнижчу за 30 років температуру — стовпчики термометрів показали 18° за Цельсієм. Для цього регіону це аномальні показники.

Нагадаємо, через сильні снігопади та різке зниження температури на півдні США загинуло понад 50 осіб. Найбільше постраждав Техас, де енергосистема не витримала різкого зростання споживання світла. Низькі температури призвели до розриву водопровідних труб, внаслідок чого понад 13 млн осіб залишилися без води. Також через негоду без світла залишалися 2,7 млн домогосподарств.