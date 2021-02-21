Протести в Барселоні. Фото: El Pais

https://racurs.ua/ua/n150712-masovi-zavorushennya-vynykly-v-barseloni-cherez-aresht-repera-video.html

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Протести через ув’язнення репера Пабло Аселя розпочалися в Іспанії.

В Мадриді відбулася мирна демонстрація, а в Барселоні виникли масові заворушення. В місті зібралося близько 6 тис. демонстрантів, які поводять себе дуже агресивно. Активісти кидають фаєри в поліцейським, а ті у відповідь стріляють пінопластовими кулями. Про це повідомляє Reuters.

Також протестувальники грабують магазини й підпалюють контейнери. Зокрема, атаковано бутіки на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія, також демонстранти розбили вікна в знаменитому концертному залі.

Поліція затримала дев’ятьох осіб, в тому числі трьох неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів. Крім того, дев’ять людей постраждали, двох довелося госпіталізувати.

Як відомо, іспанський суд засудив репера Пабло Аселя до дев’яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

Нагадаємо, у М’янмі тривають акції протесту проти здійсненого військовими 1 лютого перевороту. У суботу, 20 лютого, силовики відкрили вогонь по протестувальників бойовими кулями. Загинули двоє мітингувальників, ще щонайменше 20 людей постраждали.