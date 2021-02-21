Техас объявили зоной стихийного бедствия. Фото: texastribune.org

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Штат Техас объявлен зоной стихийного бедствия из-за аномально низкой температуры воздуха.

Соответствующее решение принял президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Решение главы государства позволяет выделить из федерального бюджета США средства на помощь жителям 77 округов. Деньги могут направить на временное размещение людей и ремонт жилья, недорогие займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь. Также могут финансироваться другие программы, предусматривающие помощь гражданам и владельцам бизнеса оправиться от последствий катастрофы. Об этом сообщается на веб-странице Белого дома.

На этой неделе в штате зафиксировали самую низкую за 30 лет температуру — столбики термометров показали 18° по Цельсию. Для этого региона это аномальные показатели.

Напомним, из-за сильных снегопадов и резкого снижения температуры на юге США погибло более 50 человек. Больше всего пострадал Техас, где энергосистема не выдержала резкого роста потребления света. Низкие температуры привели к разрыву водопроводных труб, в результате чего более 13 млн человек остались без воды. Также из-за непогоды без света оставались 2,7 млн домохозяйств.