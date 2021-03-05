У яких країнах найбільша смертність від коронавірусу — вчені зробили неочікуване відкриття

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n151336-u-yakyh-krayinah-naybilsha-smertnist-vid-koronavirusu-vcheni-zrobyly-neochikuvane-vidkryttya.html

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Наукове відкриття зробили вчені, аналізуючи статистику захворюваності на коронавірус у світі. З’ясувалося, що за деякими виключеннями, вищий рівень смертності від коронавірусу спостерігається у країнах із вищим рівнем ожиріння серед населення.

На це вказує доповідь «Міжнародної федерації ожиріння». Про це повідомляє «Голос Америки».

Згідно з дослідженням вчених, у країнах, де менше ніж половина дорослого населення має надмірну вагу, вірогідність смерті від коронавірусу складує малу частку — близько однієї десятої від рівнів у країнах, де більше ніж половина населення має надмірну вагу. З 2,5 млн смертей від коронавірусу на кінець лютого 2021 року, 2.2 млн померлих жили у країнах, де більше ніж половина населення має надмірну вагу.

Доповідь відзначає, що надмірна вага є дуже значним фактором для прогнозування ускладнень від коронавірусу, включно із необхідністю ушпиталення, інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень. Надмірна вага також є фактором для прогнозування смерті від коронавірусу.

Виключення складають Нова Зеландія, Австралія та декілька країн Перської затоки — там понад 60% населення мають надмірну вагу, але смертність від коронавірусу є досить низькою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу населення дозволить зменшити кількість хворих на 92%, проте людям можуть знадобитися додаткові дози вакцини щороку або кожні півтора року, щоб отримати захист від нових штамів. Таким чином епідемію можна буде ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатня кількість людей.