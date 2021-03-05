Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n151336-v-kakih-stranah-naibolshaya-smertnost-ot-koronavirusa-uchenye-sdelali-neojidannoe-otkrytie.html

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Научное открытие сделали ученые, анализируя статистику заболеваемости коронавирусом в мире. Выяснилось, что за некоторыми исключениями, высокий уровень смертности от коронавируса наблюдается в странах с высоким уровнем ожирения среди населения.

На это указывает доклад «Международной федерации ожирения». Об этом сообщает «Голос Америки».

Согласно исследованию ученых, в странах, где меньше половины взрослого населения имеют избыточный вес, вероятность смерти от коронавируса складирует малую долю — около одной десятой от уровней в странах, где больше половины населения имеет избыточный вес. Из 2,5 млн смертей от коронавируса на конец февраля 2021 года, 2.2 млн умерших жили в странах, где больше половины населения страдает ожирением.

В докладе отмечается, что избыточный вес является значительным фактором для прогнозирования осложнений от коронавируса, включая необходимость госпитализации, интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Избыточный вес также является фактором для прогнозирования смерти от коронавируса.

Исключение составляют Новая Зеландия, Австралия и несколько стран Персидского залива — там более 60% населения имеют избыточный вес, но смертность от коронавируса остается достаточно низкой.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса населения позволит уменьшить количество больных на 92%, однако людям могут понадобиться дополнительные дозы вакцины ежегодно или каждые полтора года, чтобы получить защиту от новых штаммов. Таким образом эпидемию можно будет эффективно сдерживать, если прививки получит достаточное количество людей.