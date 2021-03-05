Лерос облаяв Єрмака у Раді висловом “класика” Москаля

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Ракурс

Гео Лерос, колишній нардеп від «Слуги народу», 5 березня під час виступу за трибуною Верховної Ради заявив, що цього тижня у поштові скриньки його сусідів по багатоповерховому будинку невідомі вкинули листівки образливого, хамського змісту нібито від його імені, а вчора ввечері співробітник СБУ почав їм телефонувати й запрошувати на допити до ДБР.

Лерос такі дії назвав провокацією й поклав відповідальність за них на главу Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Окрім цього, у своєму виступі Лерос облаяв очільника ОПУ.

Хочу звернутися до пана Єрмака. За це політичне переслідування він відповідатиме персонально. І за це все відповідальність лежить виключно на Зеленському. І наостанок, пане Єрмак, хочу вам нагадати вислів українського класика сучасності у цьому жанрі Геннадія Москаля: «.уя тобі в рота, а не щоб я замовкнув», — заявив Лерос з трибуни парламенту.

Нагадаємо, торік у березні Лерос оприлюднив серію відео, на яких нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — «торгує" держпосадами і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції. Дербюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за чотирма статтями проти Лероса. Згодом депутату спалили авто у Києві. 1 вересня його виключили з фракції «Слуга народу».