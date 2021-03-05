Лерос обругал Ермака в Раде фразой «классика» Москаля

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Ракурс

Гео Лерос, бывший нардеп от «Слуги народа», 5 марта во время выступления за трибуной Верховной Рады заявил, что на этой неделе в почтовые ящики его соседей по многоэтажному дому неизвестные бросили открытки оскорбительного, хамского содержания якобы от его имени, а вчера вечером сотрудник СБУ начал им звонить и приглашать на допросы в ГБР.

Лерос такие действия назвал провокацией и возложил ответственность за них на главу Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского. Кроме этого, в своем выступлении Лерос обругал главу ОПУ.

Хочу обратиться к господину Ермаку. За это политическое преследование он будет отвечать персонально. И за все это ответственность лежит исключительно на Зеленском. И напоследок, господин Ермак, хочу вам напомнить высказывание украинского классика современности в этом жанре Геннадия Москаля: «.уя тебе в рот, а не чтобы я замолчал», — заявил Лерос с трибуны парламента.

Напомним, в марте 2020 года нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал серию видео, на которых якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — «торгует» госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции. Госбюро расследований открыло уголовное производство по четырем статьям против Лероса. Депутату также сожгли авто в Киеве. 1 сентября его исключили из фракции «Слуга народа».