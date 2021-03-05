СБУ терроризирует моих соседей допросами в ГБР — Лерос показал доказательства

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Гео Лерос, бывший нардеп от фракции «Слуга народа», который обнародовал записи с якобы продажей госдолжностей братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом, 5 марта за трибуной Верховной Рады заявил, что Служба безопасности Украины и Госбюро расследований оказывают давление на его соседей.

Я позвонил СБУшнику Ивану Череденко, который незаконно приглашает моих соседей на допрос в ГБР, а затем и самому следователю ГБР Елене Осетровой, которая максимально заангажированно агитирует совершать незаконные действия! Просто послушайте это, — написал Лерос в Фейсбук.

Перед этим, выступая в парламенте, он анонсировал публикацию аудиозаписей разговоров с якобы сотрудниками правоохранительных органов.

Также нардеп напомнил, что на этой неделе в почтовые ящики его соседей в многоэтажном доме неизвестные бросили «чернушные» листовки оскорбительного, хамского содержания якобы от имени Лероса. Впоследствии, вечером 4 марта сотрудник СБУ начал звонить соседям экс-«слуги» и приглашать его на допросы. Лерос назвал такие действия провокацией и обвинил в этих действиях заместителя Ермака Олега Татарова и самого главу офиса Зеленского.