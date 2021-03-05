СБУ тероризує моїх сусідів допитами в ДБР — Лерос оприлюднив докази

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Гео Лерос, колишній нардеп від «Слуги народу», який оприлюднив записи з нібито продажем держпосад братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом, 5 березня за трибуною Верховної Ради заявив, що Служба безпеки України та Держбюро розслідувань чинять тиск на його сусідів.

Я зателефонував СБУшнику Івану Череденку, який незаконно запрошує моїх сусідів на допит в ДБР, а потім і самій слідчій ДБР Олені Осетровій, яка максимально заангажовано агітує вчиняти незаконні дії! Просто послухайте це!, — написав Лерос у Фейсбук.

Перед цим, виступаючи у парламенті він анонсував публікацію записів розмов з нібито співробітниками правоохоронних органів.

Також нардеп нагадав, що цього тижня у поштові скриньки його сусідів по багатоповерховому будинку невідомі вкинули «чорнушні» листівки образливого, хамського змісту нібито від імені Лероса. Згодом, ввечері 4 березня співробітник СБУ почав телефонувати сусідам екс-«слуги» й запрошувати на допити. Лерос назвав такі дії провокацією й звинуватив у цих діях заступника Єрмака Олега Татарова і самого очільника офісу Зеленського.