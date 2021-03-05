Мэр был «Спутником V» с портретом Путина в руках. Фото: Twitter

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Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарин привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках.

Для вакцинации аргентинский чиновник использовал сомнительную российскую вакцину «Спутник V». Этот препарат зарегистрировали в Аргентине по ускоренной процедуре, прививка началась в конце 2020 года. Снимок своей вакцинации Хуан Карлос Гаспарини опубликовал на собственной странице в Twitter.

После огласки чиновник попытался объяснить свой непонятный поступок. Он заявил, что держал портрет главы страны-агрессора, потому что «хотел выразить признательность за спасение жизней аргентинцев».

Таким образом я хотел поблагодарить за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения на фоне критики оппозиции, — заявил аргентинский сторонник Путина.



Напомним, в Министерстве здравоохранения уверяли, что вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства не будет зарегистрирована на территории Украины ни при каких обстоятельствах.