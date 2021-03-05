Зарегистрируют ли российскую вакцину в Украине, рассказал Степанов

https://racurs.ua/n151328-zaregistriruut-li-rossiyskuu-vakcinu-v-ukraine-rasskazal-stepanov.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства не будет зарегистрирована на территории Украины ни при каких обстоятельствах.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 марта.

Украинцы будут вакцинироваться исключительно безопасными вакцинами с доказанной эффективностью. Ни при каких обстоятельствах вакцина «Спутник V» не будет зарегистрирована на территории Украины. О регистрации в других странах: я уже говорил, что там Россия не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом зарегистрировать эту вакцину вы меня не убедите, — сказал Степанов.



Напомним, вакцины, которые не сертифицированы Европейским управлением по лекарственным средствам (EMA), но уже циркулируют в Европе, могут быть включены в цифровой сертификат ЕС о вакцинации. Поэтому некоторые страны-члены ЕС приобрели или объявили о намерении закупить вакцины, произведенные в России и Китае. После Венгрии, которая уже начала вакцинацию российским «Спутником» V и китайской Sinopharm, Словакия получила первые 200 тыс. доз вакцины РФ.

В то же время Братислава столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 млн доз российской вакцины.