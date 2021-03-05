Степанов призвал дать отпор «COVID-колаборантам». Скриншот с трансляции

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Противников вакцинации раскритиковали в Министерстве здравоохранения.

Глава ведомства Максим Степанов призвал «дать отпор коллаборантам ковида», которые распространяют ложную информацию о коронавирусной вакцине. Об этом он заявил 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, заседание транслировалось в YouTube.

Я встречаю на эфирах в СМИ и в соцсетях много ложной информации. Это мифы, которые политики распространяют с целью получения электоральных баллов и срыва вакцинальной компании, продвигая интересы других государств. Их единственная цель — уничтожать достояние наших врачей и сеять среди людей панические настроения и уныние. Безусловно, масштабы этого предательства переходят все допустимые пределы, и я призываю вас дать отпор этим коллаборантам ковида, — заявил Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что готов к профессиональным и конструктивным дискуссиям, поскольку пандемия коронавируса — общая беда, с которой надо бороться.

Чиновник убеждает, что индийская вакцина Covishield — это разработка британско-шведской компании совместно с учеными Оксфордского университета. Степанов утверждает, что все стадии клинических испытаний показывают эффективность вакцины на уровне 70−80%. По словам министра, лишь 1,2% вакцинированных украинских граждан имели незначительные побочные эффекты вакцинации в виде аллергической реакции.

Напомним, темпы вакцинации в Украине пока не превышают 3 тыс. человек ежедневно. За 4 марта Министерство здравоохранения отчиталось о 2 тыс. 913 впервые привитых от COVID-19 человек.