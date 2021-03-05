Степанов закликав дати відсіч «COVID-колаборантам». Фото: Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n151326-yakyh-vam-sche-prufiv-ne-vystachaie-stepanov-zvernuvsya-do-covid-kolaborantiv.html

Ракурс

Противників вакцинації розкритикували в Міністерстві охорони здоров’я.

Очільник відомства Максим Степанов закликав «дати відсіч колаборантам ковіду», які поширюють неправдиву інформацію про коронавірусну вакцину. Про це він заявив 5 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді, засідання транслювалося в YouTube.

Я зустрічаю на ефірах у ЗМІ та в соцмережах багато неправдивої інформацїі. Це міфи, які політики поширюють з метою отримання електоральних балів та зриву вакцинальної компанії, просуваючи інтереси інших держав. Їхня єдина мета — знищувати надбання наших лікарів і сіяти серед людей панічні настрої та зневіру. Безумовно, масштаби цієї зради переходять всі допустимі межі і я закликаю вас дати відсіч цим колаборантам ковіду озброївшись факт-чекінгом і достовірними даними, — заявив Степанов.

Міністр охорони здоров’я відзначив, що готовий до фахових і конструктивних дискусій, оскільки пандемія коронавірусу — спільна біда, з якою треба боротися.

Чиновник переконує, що індійська вакцина Covishield — це розробка британсько-шведської компанії спільно з вченими Оксфордського університету. Степанов стверджує, що усі стадії клінічних випробувань показують ефективність вакцини на рівні 70−80%. За словами міністра, лише 1,2% вакцинованих українських громадян мали незначні побічні ефекти вакцинації у виді алергічної реакції.

Нагадаємо, темпи вакцинація в Україні наразі не перевищують 3 тис. осіб щодня. За 4 березня Міністерство охорони здоров’я відзвітувало про 2 тис. 913 вперше щеплених від COVID-19 осіб.