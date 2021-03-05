«Слуга народу» знову очолила рейтинг партій — партія Порошенка наздоганяє (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151325-sluga-narodu-znovu-ocholyla-reytyng-partiy-partiya-poroshenka-nazdoganyaie-infografika.htmlРакурс
Рейтинг партій знову змінив лідера. Наразі у парламентському рейтингу лідирує президентська партія «Слуга народу» (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).
Ще у лютому рейтинг політсили перебував у межах 17,2%. Про це стало відомо з опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
На другому місці опинилася політсила екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». За неї готові віддати свої голоси 14,7% виборців, а у лютому рейтинг партії
складав 19,2% електоральних симпатій. Трійку лідерів замикає партія «Опозиційна платформа — За життя» з результатом у 14,3%. У минулому місяці рейтинг політсили перебував
на позначці 17,6%.
Електоральні симпатії серед інших партій розподілилися таким чином:
- «Батьківщина» — 12,3%;
- «Сила і честь» — 5,3%;
- «Українська стратегія Гройсмана» — 5,3%;
- Радикальна партія — 5,0%;
- «Наші» — 4,0%;
- «Голос» — 3,1%;
- партія Шарія — 3,1%;
- «За майбутнє" — 3,0%;
- «Свобода» — 2,8%;
- «УДАР» — 2,7%;
- «Народний фронт» — 1,9%.
Опитування було проведено 2−3 березня серед 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом
поселення. Метод опитування — телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності не більше 2,0%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук, проросійський депутат Верховної Ради, розповів, як рятуватиме рейтинг партії «Опозиційна платформа — За життя» після блокування президентом Володимиром Зеленським трьох телеканалів.