Рейтинг партій. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151325-sluga-narodu-znovu-ocholyla-reytyng-partiy-partiya-poroshenka-nazdoganyaie-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій знову змінив лідера. Наразі у парламентському рейтингу лідирує президентська партія «Слуга народу» (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Ще у лютому рейтинг політсили перебував у межах 17,2%. Про це стало відомо з опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

На другому місці опинилася політсила екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». За неї готові віддати свої голоси 14,7% виборців, а у лютому рейтинг партії складав 19,2% електоральних симпатій. Трійку лідерів замикає партія «Опозиційна платформа — За життя» з результатом у 14,3%. У минулому місяці рейтинг політсили перебував на позначці 17,6%.





Електоральні симпатії серед інших партій розподілилися таким чином:

«Батьківщина» — 12,3%;

«Сила і честь» — 5,3%;

«Українська стратегія Гройсмана» — 5,3%;

Радикальна партія — 5,0%;

«Наші» — 4,0%;

«Голос» — 3,1%;

партія Шарія — 3,1%;

«За майбутнє" — 3,0%;

«Свобода» — 2,8%;

«УДАР» — 2,7%;

«Народний фронт» — 1,9%.

Опитування було проведено 2−3 березня серед 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування — телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності не більше 2,0%.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук, проросійський депутат Верховної Ради, розповів, як рятуватиме рейтинг партії «Опозиційна платформа — За життя» після блокування президентом Володимиром Зеленським трьох телеканалів.