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Ракурс
Рейтинг партій. Фото: УП

«Слуга народу» знову очолила рейтинг партій — партія Порошенка наздоганяє (ІНФОГРАФІКА)

5 бер 2021, 11:04
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Рейтинг партій знову змінив лідера. Наразі у парламентському рейтингу лідирує президентська партія «Слуга народу» (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Ще у лютому рейтинг політсили перебував у межах 17,2%. Про це стало відомо з опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

На другому місці опинилася політсила екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». За неї готові віддати свої голоси 14,7% виборців, а у лютому рейтинг партії складав 19,2% електоральних симпатій. Трійку лідерів замикає партія «Опозиційна платформа — За життя» з результатом у 14,3%. У минулому місяці рейтинг політсили перебував на позначці 17,6%.

Рейтинг партій. Інфографіка: Рейтинг

Електоральні симпатії серед інших партій розподілилися таким чином:


  • «Батьківщина» — 12,3%;
  • «Сила і честь» — 5,3%;
  • «Українська стратегія Гройсмана» — 5,3%;
  • Радикальна партія — 5,0%;
  • «Наші» — 4,0%;
  • «Голос» — 3,1%;
  • партія Шарія — 3,1%;
  • «За майбутнє" — 3,0%;
  • «Свобода» — 2,8%;
  • «УДАР» — 2,7%;
  • «Народний фронт» — 1,9%.

Опитування було проведено 2−3 березня серед 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування — телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності не більше 2,0%.

Рейтинг партій. Інфографіка: Рейтинг

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук, проросійський депутат Верховної Ради, розповів, як рятуватиме рейтинг партії «Опозиційна платформа — За життя» після блокування президентом Володимиром Зеленським трьох телеканалів.

Джерело: Ракурс


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