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Рейтинг партий. Фото: УП

«Слуга народа» снова возглавила рейтинг партий — партия Порошенко догоняет (ИНФОГРАФИКА)

5 мар 2021, 11:04
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Рейтинг партий снова сменил лидера. Сейчас в парламентском рейтинге лидирует президентская партия «Слуга народа» (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Еще в феврале рейтинг политсилы находился в пределах 17,2%. Об этом стало известно из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

На втором месте оказалась политсила экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». За нее готовы отдать свои голоса 14,7% избирателей, а в феврале рейтинг партии составлял 19,2% электоральных симпатий. Тройку лидеров замыкает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом в 14,3%. В прошлом месяце рейтинг политсилы находился на отметке 17,6%.

Рейтинг партий. Инфографика: РейтингЭлекторальные симпатии среди других партий распределились следующим образом:


  • «Батькивщина» — 12,3%;
  • «Сила и честь» — 5,3%;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,3%;
  • Радикальная партия — 5,0%;
  • «Наши» — 4,0%;
  • «Голос» — 3,1%;
  • партия Шария — 3,1%;
  • «За будущее» — 3,0%;
  • «Свобода» — 2,8%;
  • «УДАР» — 2,7%;
  • «Народный фронт» — 1,9%.

Опрос был проведен 2−3 марта среди 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности не более 2,0%.

Рейтинг партий. Инфографика: РейтингНапомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук, пророссийский депутат Верховной Рады, рассказал, как будет спасать рейтинг партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» после блокировки президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов.

Источник: Ракурс


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