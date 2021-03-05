Рейтинг партий. Фото: УП

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Ракурс

Рейтинг партий снова сменил лидера. Сейчас в парламентском рейтинге лидирует президентская партия «Слуга народа» (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Еще в феврале рейтинг политсилы находился в пределах 17,2%. Об этом стало известно из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

На втором месте оказалась политсила экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». За нее готовы отдать свои голоса 14,7% избирателей, а в феврале рейтинг партии составлял 19,2% электоральных симпатий. Тройку лидеров замыкает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом в 14,3%. В прошлом месяце рейтинг политсилы находился на отметке 17,6%.



Электоральные симпатии среди других партий распределились следующим образом:

«Батькивщина» — 12,3%;

«Сила и честь» — 5,3%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 5,3%;

Радикальная партия — 5,0%;

«Наши» — 4,0%;

«Голос» — 3,1%;

партия Шария — 3,1%;

«За будущее» — 3,0%;

«Свобода» — 2,8%;

«УДАР» — 2,7%;

«Народный фронт» — 1,9%.

Опрос был проведен 2−3 марта среди 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности не более 2,0%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук, пророссийский депутат Верховной Рады, рассказал, как будет спасать рейтинг партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» после блокировки президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов.