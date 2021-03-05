За жодних обставин вакцину “Спутник V” не зареєструють в Україні — Степанов

https://racurs.ua/ua/n151328-za-jodnyh-obstavyn-vakcynu-sputnyk-v-ne-zareiestruut-v-ukrayini-stepanov.html

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Вакцина від коронавірусу «Спутник V» російського виробництва не буде зареєстрована на території України за жодних обставин.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді 5 березня.

Українці вакцинуватимуться виключно безпечними вакцинами з доведеною ефективністю. За жодних обставин вакцина «Спутник V» не буде зареєстрована на території України. Щодо реєстрації в інших країнах, то я вже говорив, що там Росія не забирала територію і не розв’язувала війну. І жодним аргументом зареєструвати цю вакцину ви мене не переконаєте, — сказав Степанов.



Нагадаємо, вакцини, які не сертифіковані Європейським управлінням з лікарських засобів (EMA), але вже циркулюють в Європі, можуть бути включені в цифровий сертифікат ЄС про вакцинацію. Тому деякі країни-члени ЄС придбали або оголосили про намір закупити вакцини, вироблені в Росії і Китаї. Після Угорщини, яка вже почала вводити російські вакцини «Спутник» V і китайську Sinopharm, Словаччина отримала перші 200 тис. доз російської вакцини.

Водночас Братислава зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 млн доз російської вакцини.