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Израиль заставили шантажом закупить российскую вакцину. Фото: РБК

Израиль заставили шантажом закупить российскую вакцину от коронавируса — NYT

21 фев 2021, 17:13
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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» тайно закупит Израиль.

Страна была вынуждена это сделать, поскольку Тель-Авив шантажировали сирийские власти. Сирийцы удерживали гражданку Израиля, которая была арестована за незаконный переход в Сирию. Сирия ее отпустила в рамках обмена пленными. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией.

По информации издания, во время заключения сделки стороны пришли к соглашению относительно того, что Израиль согласился купить неназванное количество доз российского препарата «Спутник V» для Сирии. Договоренность предусматривает, что Израиль заплатит России за отправку вакцины в Сирию. Таким образом Израиль согласился профинансировать поставку российских вакцин для режима президента Башара Асада.


Напомним, Российская Федерация пытается дискредитировать американские вакцины от коронавируса производства Moderna и Pfizer. Москва проводит информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы против этих препаратов.

Ранее сообщалось, что 8 февраля Кабинет министров запретил на территории Украины регистрацию вакцин и других лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, которые разработаны и изготовлены в России.


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