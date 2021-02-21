Ізраїль змусили шантажем закупити російську вакцину. Фото: РБК

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Російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» таємно закупить Ізраїль.

Країна була змушена це зробити, оскільки Тель-Авів шантажувала сирійська влада. Сирійці утримували громадянку Ізраїлю, яка була заарештована за незаконний перехід до Сирії. Сирія її відпустила в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на чиновника, знайомого з ситуацією.

За інформацією видання, під час укладання угоди сторони дійшли угоди щодо того, що Ізраїль погодився купити неназвану кількість доз російського препарату «Супутник V» для Сирії. Домовленість передбачає, що Ізраїль заплатить Росії за відправку вакцини у Сирію. Таким чином Ізраїль погодився профінансувати поставку російських вакцин для режиму президента Башара Асада.

Нагадаємо, Російська Федерація намагається дискредитувати американські вакцини від коронавірусу виробництва Moderna і Pfizer. Москва проводить інформаційну кампанію в країнах Латинської Америки та Східної Європи проти цих препаратів.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого Кабінет міністрів заборонив на території України реєстрацію вакцин та інших лікарських препаратів для профілактики коронавірусу, які розроблені і виготовлені в Росії.