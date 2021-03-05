Кошка. Фото: IStock

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Ракурс

Кошку замуровали в стену дома рабочие в Кейптауне, ЮАР. Однако животное смогло продержаться в замурованной стене два дня и выжить.

Обнаружить животное удалось хозяевам — они пошли на звуки мяуканья. Об этом сообщает The South African.

Сообщается, что Саннель и Геррит Моссы вызвали водопроводчиков, чтобы починить протекающую трубу. Для выполнения работ мастерам пришлось проделать отверстие в стене, а после ухода рабочих пропала кошка пары по кличке Джина. До этого она никогда не пыталась сбежать.





Чтобы найти Джину, хозяева опубликовали объявление на местной странице поиска пропавших животных в интернете, но не получили ни одного отклика. Спустя два дня Джина так и явилась домой, а хозяева уже потеряли надежду на то, что животное найдется.

В отчаянии пара в очередной раз попробовала выключить все источники звука в доме и позвать кошку. И к их удивлению, Геррит услышал странные звуки из-под ванной. По всей видимости, Джина забралась в отверстие, которое проделали в стене, а рабочие случайно «заштукатурили» ее внутри.





Геррит вскрыл стену, откуда на хозяев смотрела ошарашенная Джина. Отмечается, что два дня в заточении никак не отразились на здоровье животного, и вскоре кошка восстановилась после пережитого шока.





Напомним, ранее мы сообщали, что способы подружиться с кошкой и наладить с ней коммуникацию выяснили ученые из университетов Сассекса и Портсмута. Как оказалось, завязать дружеские отношения с питомцем помогут медленное моргание и прищуривание глаз. Кошка воспринимает их как искреннюю улыбку.