Почему кошки «врезаются» лбом в ногу хозяина. Фото: hvost.new

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Ракурс

Почему кошки могут биться головой о ноги, лицо или любую доступную часть тела человека, исследовали ученые.

У кошек на лбу расположены ароматические железы, которые выделяют феромоны, пишет портал PetMD.

Так как кошки используют запахи для распознавания дружеских форм жизни, то питомец, «врезающийся» головой в человека, вероятно передает эти феромоны человеку, сообщая ему, что он — часть его стаи.

Подобное происходит не только с людьми, но и в среде с несколькими кошками — так доминирующая особь, имеющая в семье более высокий статус, выделяет других кошек.

По словам экспертов, кошки «врезаются» головой не для подчинения или обозначения территории, а для выделения «своих», чтобы ухаживать и заботиться обо всех.

Однако иногда кошки могут не «врезаться» головой, а прижиматься к людям или предметам мебели. Такое поведение указывает уже не на ласковую маркировку, а на возможные проблемы со здоровьем.

Прижимание головой к стене или предметам с характерными признаками испытываемого дискомфорта (жалобное мяуканье и наморщенная морда) иногда указывает на такие заболевания как гипертония или опухоль мозга. В подобных случаях рекомендуется обратиться к ветеринару.