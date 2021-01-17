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Ракурс
Чому коти «врізаються» лобом у ногу господаря. Фото: hvost.new

Чому коти «врізаються» лобом у ногу господаря, розповіли вчені

17 січ 2021, 22:52
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Чому коти можуть битися головою об ноги, обличчя або будь-яку доступну частину тіла людини, дослідили вчені.

У котів на лобі розташовані залози, які виділяють феромони, пише портал PetMD.

Оскільки коти використовують запахи для розпізнавання дружніх форм життя, домашній улюбленець «врізається» головою в людину, ймовірно передаючи ці феромони. Таким чином кіт повідомляє господарю, що той — частина його зграї.

Подібне відбувається не тільки з людьми, але і в середовищі з кількома котами — так домінуюча тварина, яка має в родині вищий статус, виділяє інших котів.

За словами експертів, коти «врізаються» головою не для підпорядкування або позначення території, а для виділення «своїх», щоб доглядати та дбати про них.


Однак іноді коти можуть не «врізатися» головою, а притискатися до людей чи меблів. Така поведінка вказує вже не на ласкаве маркування, а на можливі проблеми зі здоров’ям.

Притискання головою до стіни або предметів з характерними ознаками дискомфорту іноді вказує на гіпертонію або пухлину мозку. У таких випадках рекомендується звернутися до ветеринара.

Джерело: Ракурс


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