Пик заболеваемости COVID-19 в Украине спрогнозировал Степанов

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине спрогнозировал Степановhttps://racurs.ua/n151340-pik-zabolevaemosti-covid-19-v-ukraine-sprognoziroval-stepanov.htmlРакурс
Пик заболеваемости COVID-19 в Украине спрогнозировал 5 марта глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
По прогнозам Минздрава и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями Всемирной организации здравоохранения, мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны: второй год пандемии может оказаться даже тяжелее предыдущего… В Украине цифры инфицированных также растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну. Мы прогнозируем рост числа заражений до конца эпидсезона — ориентировочно до конца апреля, — рассказал министр.
По его словам, сейчас две украинские области находятся на грани вхождения в «красную» карантинную зону.
Это Винницкая и Закарпатская. Три области находятся в «красной» зоне карантина — Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская, — добавил чиновник.
По данным Минздрава, в семи областях Украины превышен показатель уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения больных COVID-19. В частности, показатель превышен в:
Винницкой области (на 4 марта — 104, на 27 февраля — 95,6);
Житомирской области (на 4 марта — 81,8, на 27 февраля — 73,5);
Закарпатской области (92,7 против 86,6);
Ивано-Франковской области (140,8 против 146,6);
Николаевской области (66,1 против 60,7);
Черновицкой области (97,9 против 89,9);
Хмельницкой области (на 4 марта — 62,7).
Разделение на зоны, согласно уровню эпидемической опасности распространения COVID-19 по состоянию на 5 марта, выглядит следующим образом:
«Желтая» зона карантина — 13 регионов: город Киев, Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черниговская области.
«Оранжевая» зона карантина — девять регионов: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.
«Красная» зона карантина — три области: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.