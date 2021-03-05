Пик заболеваемости COVID-19 в Украине спрогнозировал Степанов

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Пик заболеваемости COVID-19 в Украине спрогнозировал 5 марта глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По прогнозам Минздрава и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями Всемирной организации здравоохранения, мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны: второй год пандемии может оказаться даже тяжелее предыдущего… В Украине цифры инфицированных также растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну. Мы прогнозируем рост числа заражений до конца эпидсезона — ориентировочно до конца апреля, — рассказал министр.

По его словам, сейчас две украинские области находятся на грани вхождения в «красную» карантинную зону.

Это Винницкая и Закарпатская. Три области находятся в «красной» зоне карантина — Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская, — добавил чиновник.

По данным Минздрава, в семи областях Украины превышен показатель уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения больных COVID-19. В частности, показатель превышен в:

Винницкой области (на 4 марта — 104, на 27 февраля — 95,6);

Житомирской области (на 4 марта — 81,8, на 27 февраля — 73,5);

Закарпатской области (92,7 против 86,6);

Ивано-Франковской области (140,8 против 146,6);

Николаевской области (66,1 против 60,7);

Черновицкой области (97,9 против 89,9);

Хмельницкой области (на 4 марта — 62,7).

Разделение на зоны, согласно уровню эпидемической опасности распространения COVID-19 по состоянию на 5 марта, выглядит следующим образом: