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Памятник. Фото: Facebook

Вандалы обезглавили Шевченко на Ивано-Франковщине — фото оскверненного памятника

5 мар 2021, 13:42
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На Ивано-Франковщине вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко. Неизвестные отрезали голову памятнику и бросили ее рядом.

Инцидент произошел в селе Подпечеры. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Пост Марцинкива. Скриншот: FacebookПо его словам, неизвестные устроили провокацию ко дню рождения Тараса Шевченко.

Оскверненный памятник. Фото: Facebook

Надеюсь, что мы скоро выясним кто это сделал! Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно «оценить» эту провокацию, — заявил Марцинкив.


Оскверненный памятник. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что памятник Степану Бандере во Львове на площади Кропивницкого неизвестные облили краской. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в ближайшее время коммунальщики отмоют памятник.

Источник: Ракурс


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