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Памятник. Фото: Facebook
Вандалы обезглавили Шевченко на Ивано-Франковщине — фото оскверненного памятникаhttps://racurs.ua/n151341-vandaly-obezglavili-shevchenko-na-ivano-frankovschine-foto-oskvernennogo-pamyatnika.htmlРакурс
На Ивано-Франковщине вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко. Неизвестные отрезали голову памятнику и бросили ее рядом.
Инцидент произошел в селе Подпечеры. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
По его словам, неизвестные устроили провокацию ко дню рождения Тараса Шевченко.
Надеюсь, что мы скоро выясним кто это сделал! Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно «оценить» эту провокацию, — заявил Марцинкив.
Напомним, ранее мы сообщали, что памятник Степану Бандере во Львове на площади Кропивницкого неизвестные облили краской. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в ближайшее время коммунальщики отмоют памятник.
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